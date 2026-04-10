Capri – È boom di iscritti per la Cronoscalata Capri, la manifestazione che per la prima volta porta sull’isola azzurra una gara ciclistica sotto l’egida della federazione. È infatti stato superato il numero di ottanta atleti iscritti, il tetto massimo imposto dagli organizzatori per la prima edizione della rassegna, voluta dall’amministrazione comunale di Capri, guidata dal sindaco Paolo Falco con il supporto del consigliere delegato allo sport Alberto Santarpia nell’ambito del programma di Capri Sport Events, e promossa dal Gruppo Biesse di Salvatore Belardo e dall’associazione sportiva Black Panthers, insieme ai componenti del comitato di Napoli della Federciclismo del presidente Francesco Vitiello.

Alla fine, è stato deciso, vista la presenza anche di giovanissimi ciclisti al via, di derogare ai limiti inizialmente imposti e di consentire la partecipazione a tutti coloro i quali hanno formalizzato l’iscrizione in tempo utile. Saranno loro, dunque, a sfidarsi domenica 12 aprile lungo un percorso che proporrà come sfondo alcune delle bellezze più caratteristiche di Capri: partenza nel primo pomeriggio da Marina Piccola, lunghezza di 2,2 chilometri con un dislivello di 120 metri, arrivo nella zona della piazzetta, dove sempre domenica, ma alle 11, saranno presentate maglie e protagonisti della manifestazione.







Tra questi, i testimonial della prima Cronoscalata Capri, gli ex atleti Sonny Colbrelli e Lello Ferrara. Grande curiosità in particolare per l’ultimo vincitore italiano della Parigi-Roubaix, nel giorno nel quale i professionisti del pedale si sfideranno nell’edizione 2026 di quella che è a tutti gli effetti una delle “classiche monumento” del ciclismo mondiale.