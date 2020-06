Roma – Conclusa la prima fase di incontri online per tecnici di Atletica paralimpica

Nel periodo di inattività sportiva causa emergenza da coronavirus, la FISPES ha realizzato una serie di incontri telematicitra i tecnici nazionali e i tecnici societari e personali nell’ambito della disciplina di Atletica leggera.

Il percorso informativo-formativo, coordinato dal Direttore tecnico Vincenzo Duminuco, dal referente della formazione Mario Poletti edall’area tecnica federale, con il coinvolgimento di tutti i tecnici di specialità, è iniziato il 29 aprile e si è concluso il 19 maggio.

Le tematiche approfondite sono state scelte tramite un apposito questionario indirizzato a tutte le società affiliate. I temi trattati, per un totale di sei appuntamenti e la partecipazione di oltre 40 tecnici ad incontro, hanno spaziato da argomenti prettamente tecnici come la corsa in carrozzina, i lanci da seduto, i salti e la corsa veloce per le categorie di atleti non vedenti e ipovedenti ad approfondimenti più generali riguardanti il mental training e la programmazione a breve, medio e lungo termine.

In questo periodo, anche i ragazzi appartenenti a FISPES Academy hanno avuto l’occasione di confrontarsi con lo staff tecnico del settore giovanile guidato da Stefano Ciallella nel “primo raduno tecnico online”, mentre i loro tecnici personali hanno partecipato ad un incontro telematico specificatamente riservato all’allenamento degli Under 20. Venerdì 29 maggio l’ultimo appuntamento online riservato a loro ha approfondito il tema della ripresa delle attività tecniche dopo il lockdown.