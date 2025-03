Roma – Il Campionato Italiano Calcio Amputati 2025, organizzato dalla FISPES – Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali, prende ufficialmente il via con la prima giornata in programma presso il campo sportivo di via di San Prospero 12 a Correggio, in provincia di Reggio Emilia.

A contendersi i primi punti stagionali saranno tre squadre: Vicenza Calcio Amputati, Sporting Amp Football e Insuperabili, pronte a dare spettacolo in un concentramento che si preannuncia intenso e ricco di emozioni.







Programma partite:

Sabato 29 marzo

Ore 12:00 | Vicenza Calcio Amputati vs Insuperabili

Ore 15:00 | Sporting Amp Football vs Insuperabili

Ore 18:30 | Vicenza Calcio Amputati vs Sporting Amp Football

Domenica 30 marzo

Ore 10:00 | Sporting Amp Football vs Vicenza Calcio Amputati

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming al seguente link: https://www.youtube.com/@livesportacademycanale1

Dopo una stagione 2024 dominata dallo Sporting Amp Football, vincitore sia del Campionato che della Coppa Italia, le aspettative per questa nuova edizione sono alte. Il Vicenza Calcio Amputati arriva agguerrito dopo aver sfiorato la coppa, mentre gli Insuperabili sono pronti a rimescolare le carte in tavola.

L’appuntamento di Correggio rappresenta non solo l’avvio del campionato, ma anche un momento di crescita per tutto il movimento, con un occhio rivolto ai prossimi impegni della Nazionale e alla valorizzazione dei nuovi talenti.

L’evento è realizzato con il supporto istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico .

Gli Official Sponsor: Stellantis con Autonomy e UniCredit

Partner: Pmg Italia, Humantecar, Inail, Superabile Inail