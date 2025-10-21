Roma – Campionati Italiani Fispes di mezza maratona: titoli nazionali assoluti per Nunziata e Caccamo

Al maschile, l’atleta cat. T38 riscrive il precedente record nazionale in 1:18.50. Primato di categoria anche per Renato Adamo (T45) e Michele Baldelli (T11)







Si è disputata domenica 19 ottobre 2025 la XII Palermo International Half Marathon, valida come Campionato Italiano Assoluto di Mezza Maratona FISPES. Alla manifestazione hanno preso parte ben 18 atleti, a conferma della crescita e l’interesse verso questa specialità all’interno del movimento paralimpico dell’atletica leggera.

Il titolo maschile è stato conquistato dal portacolori della Rosa Running Team Tobia Nunziata (T38), che ha tagliato il traguardo con il nuovo primato italiano di 1:18.50. Alle sue spalle, medaglia d’argento assoluta per Renato Adamo (Parco Sport), che si è laureato campione italiano della categoria T45, a sua volta con il nuovo record nazionale di 1:36.23. Completa il podio tricolore Michele Baldelli (Anthropos), che insieme alla guida Simone Cecchini conquista il titolo nazionale T11 in 1:27.58, migliorando di 13″ il precedente primato italiano. Secondo e terzo posto nella categoria T11 per i due rappresentanti dell’Omero Bergamo, Alessandro Cannata e Guglielmo Boni.

Nella classifica T12 maschile, il gradino più alto del podio è occupato da Giovanni Pili D’Ottavio (Olimpia Athletic Team), seguito da Luca Invernici (Omero Bergamo) e Vincenzo Amata (FC Contesse). Il titolo di campione italiano delle categorie accorpate T46-47 è andato a Nicola Rocca (T46, Olimpia Athletic Team), che ha preceduto Andrea Augimeri (T47, FC Contesse) e Giuseppe Mannino (T46, Parco Sport).

Il titolo di campionessa italiana assoluta al femminile è stato conquistato da Stefania Caccamo (T11), che con il tempo di 2:21.56 regala la medaglia d’oro alla società Villa De Sanctis.