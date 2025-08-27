Stagione calcistica 2024/2025… Ultima partita al “Maradona, avversario il Cagliari. Politano effettua un cross “al bacio”, McTominay si ‘avvita’ in aria e, con una mezza rovesciata, insacca. E’ l’inizio dellla festa, il Napoli è Campione d’Italia per la quarta volta! Prima giornata del campionato 2025/2026, a Reggio Emilia, contro il Sassuolo. Il solito Politano crossa in area e McTominay, questa volta di testa, fa gol! Ok, tutto come prima? Sembrerebbe di sì, anche se siamo solo agli inizi. Però, la dimostrazione di forza, di strapotere degli azzurri, è stata veramente notevole.







Il Sassuolo, pure se neopromosso, è una buona squadra, specialmente nel trio di attacco. Eppure, non ha mai tirato pericolosamente in porta, ha superato solo tre o quattro volte il centrocampo… Ed è proprio in questa zona del rettangolo di gioco che il Napoli ha espresso il suo enorme potenziale. I quattro centrocampisti schierati da Conte hanno qualità eccezionali, attaccano con decisione l’area avversaria, recuperano palla nel giro di pochi secondi. Penso che li vedremo spesso in “contemporanea”, almeno fino a quando non si troverà un degno sostituto di Lukaku e nelle partte più impegnative. Lucca non ha fatto male, tutt’altro, ma è chiaro che ha bisogno di tempo per appropriarsi degli schemi di mister Conte. Per il resto, nulla di nuovo da segnalare, la solita difesa tetragona, seppur ancora mancante di pedine di primo piano, vedi Buongiorno. La vittoria contro il Sassuolo era largamente nei pronostici ma, specialmente nelle prime partite, le sorprese sono all’ordine del giorno, ad esempio la Cremonese contro il Milan a San Siro! Voglio concludere queste veloci note, con un augurio: buon campionato a tutti i tifosi, di ogni colore, sperando che alla fine la vittoria arrida alla compagine che effettivamente l’avrà meritata di più!

Ernesto Pucciarelli