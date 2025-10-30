Lo “Stadio del Mare” non è stato mai troppo favorevole al Napoli. Pure ieri sera, tanta fatica per portare a casa i tre punti. I salentini hanno dato l’anima in campo, e avrebbero meritato di pareggiare (certo, se s’impegnassero sempre con questa foga…), ma il nostro numero uno non è un portiere, ma un’intera “portineria”, per quanto è grosso!

Ha evitato, parando un penalty (un ‘rigorino’ concesso come risarcimento per quello che è stato dato a Di Lorenzo con l’Inter?) che i pugliesi passassero in vantaggio, e poi c’è stato il ‘solito’ gol di Anguissa, e qui fu Napoli! Tutto bene, allora? Sì, gli azzurri sono sempre in testa alla classifica, ma devo darvi conto di quel “ma…” nel titolo. Anche ieri, l’ennesimo infortunio, spero non grave (Lang): è il caso di pensare all’acquisto di un serie di talismani funzionanti o, addirittura, all’intervento di qualche “Santo” dal Paradiso?

Ernesto Pucciarelli





