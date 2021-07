Genova – Festa grande a Genova la conclusione del Campionato Italiano di Calcio amputati. La terza edizione consacra la squadra del Vicenza che, per il secondo anno consecutivo, è riuscito ad appuntare lo scudetto sulla sua maglia.

La vittoria del Campionato era quasi già scritta ma tutto sarebbe dipeso dalla condizione ed opposizione della Nuova Montelabbate, seconda in classifica provvisoria.

A sparigliare le carte ed accelerare la proclamazione ci ha pensato la Levante C Pegliese che, alla prima partita in programma, ha battuto 1-0 il club marchigiano con un gol all’ultimo secondo di Vincenzo De Fazio dopo l’espulsione di Moha Aharchi per doppia ammonizione.

Il Vicenza Calcio Amputati ha poi vita facile con la Fabrizio Miccoli sconfitta per 12-0 e nello scontro diretto agguanta quell’1-0 contro la Nuova Montelabbate che gli permette di chiudere il Campionato con percorso netto a punteggio pieno (18 punti). Nell’incontro tra la squadra di casa e la formazione leccese, dominata dalla Levante C per 10-1, da registrare l’orgoglio dell’unico gol realizzato dalla Fabrizio Miccoli nelle tre tappe della rassegna nazionale.

Emanuele Padoan (Vicenza Calcio Amputati) ha vinto il premio come capocannoniere e miglior giocatore del Campionato, mentre il riconoscimento per il miglior portiere è andato ad Alessandro Pighi (Nuova Montelabbate).

Il prossimo appuntamento con il Calcio amputati saranno gli Europei di Cracovia che vedrà impegnata la Nazionale italiana dal 12 al 19 settembre.

Foto Luca Ghiglione/FISPES

https://www.dropbox.com/sh/s2su3krdrx4ifb0/AAD-Iv7sgUsIiFXoW-4ur69Pa?dl=0

Risultati partite

Levante C. Pegliese vs Nuova Montelabbate 0-1

Fabrizio Miccoli vs Vicenza Calcio Amputati 0-12

Levante C. Pegliese vs Fabrizio Miccoli 10-1

Nuova Montelabbate vs Vicenza Calcio Amputati 0-1

Classifica finale

1. Vicenza Calcio Amputati 18 punti

2. Nuova Montelabbate 9 punti

3. Levante C. Pegliese 9 punti

4. Fabrizio Miccoli 0 punti

La terza tappa del Campionato Italiano di Calcio amputati è resa possibile grazie al sostegno istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico, al patrocinio della Regione Liguria, del Comune di Genova e al supporto di Anpas Liguria , della Levante C Pegliese e di West Beach.

Main sponsor: Cattolica Assicurazioni

Official sponsor: UniCredit, Stellantis con Autonomy

Sponsor tecnico: Luanvi

Altri partner: Pmg Italia, Human Tecar, Inail, Superabile Inail

Si ringraziano anche la Polizia di Stato e AMT Genova per i trasporti