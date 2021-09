Cracovia – Calcio amputati, Europei di Cracovia: battuta la Georgia, Italia ai quarti

Esultano già gli Azzurri agli Europei di Calcio amputati. A Cracovia, l’Italia vince la sua prima partita del girone D e si qualifica direttamente ai quarti di finale.

La Nazionale riesce agilmente a battere la Georgia per 2-0 e, a seguito della vittoria della Turchia di ieri contro la formazione georgiana (10-0), conquista matematicamente l’accesso ai quarti.

Il primo tempo è subito a favore dell’Italia con l’1-0 guadagnato dal capitano Francesco Messori direttamente su calcio d’angolo. Il secondo gol, che blinda il risultato finale, è a firma di Marco Pollicino con la rete della sicurezza realizzata nel secondo tempo.

La Georgia ha avuto occasione per accorciare le distanze con un rigore, che però non ha trovato impreparato il numero 1 azzurro Daniel Priami, abile nel respingerlo.

Ad assistere alla partita c’erano il Presidente FISPES Sandrino Porru, il Segretario Generale Arianna Mainardi e Michele Uva in rappresentanza di UEFA.

Domani alle 16, la Nazionale italiana affronterà i campioni europei uscenti della Turchia per definire la classifica finale del girone e conoscere la squadra avversaria dei quarti.

Le partite degli Azzurri saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Facebook di FISPES e di EAFF.

Foto Bizzi/FISPES

I gironi

Girone A: Polonia, Spagna, Ucraina, Scozia

Girone B: Inghilterra, Francia, Grecia

Girone C: Russia, Irlanda, Germania, Belgio

Girone D: Turchia, Italia, Georgia

Risultati girone D

Turchia vs Georgia 10-0

Italia vs Georgia 2-0

Programma orario partite Italia

15 settembre, ore 16: Italia vs Turchia

17 settembre

ore 11: C1 vs D2 (posizione 1-8): quarti di finale

ore 12:30: C4 vs D3 (posizione 9-14)

ore 13: D1 vs C2 (posizione 1-8): quarti di finale

18 settembre

ore 15: prima semifinale

ore 17:30: seconda semifinale

19 settembre, ore 20: finale

