Vicenza – Calcio amputati: a Vicenza e Genova la terza giornata di Campionato

Tutto pronto nei campi del Vicenza e del Genova per la terza giornata del Campionato Italiano di Calcio amputati.

Sabato 23 aprile alle 11 a Brendola (VI) si svolgerà il match clou della rassegna nazionale che vedrà opposti i capilista del Vicenza Calcio Amputati, detentori dello scudetto, e dello Sporting Amp Football, che sono in cima alla classifica provvisoria a punteggio pieno con le loro vittorie nelle prime due giornate. Sarà un incontro che nessuna delle due squadre vorrà perdere e che probabilmente delineerà già le sorti del Campionato.

Domenica 24 aprile alle 11 sarà invece la volta della Levante C Pegliese che accoglie in casa, al campo Sandro Pertini, la Roma Calcio Amputati. I due club sono a caccia della prima vittoria e dei primi punti per salire al terzo posto della classifica ed interrompere così la successione di risultati negativi.

Entrambe le partite saranno in diretta streaming sui canali Facebook di FISPES e della Nazionale Italiana Calcio Amputati.

Classifica provvisoria

Sporting Amp Football 6 punti

Vicenza Calcio Amputati 6 punti

Levante C. Pegliese 0 punti

Roma Calcio Amputati 0 punti

