Roma – Calcio a 7 cp, doppio successo per l’Italia in Finlandia: un test prezioso per il gruppo azzurro

Due vittorie nelle amichevoli internazionali contro la Finlandia: segnali positivi sul piano tecnico e della coesione

Due partite, due vittorie, ma soprattutto tante indicazioni utili per proseguire il percorso di crescita della Nazionale Italiana di Calcio a 7 CP. La trasferta di Helsinki, che ha visto gli Azzurri impegnati in due amichevoli contro la Finlandia, si è conclusa con un bilancio pienamente positivo: 7-1 il risultato del primo incontro disputato venerdì 30 maggio, 4-2 il punteggio della seconda gara, andata in scena sabato 31 maggio.







Le partite, giocate presso il centro sportivo Töölön Pallokenttä 1, hanno rappresentato un’occasione concreta per testare soluzioni tattiche elaborate durante i recenti raduni, come ha sottolineato il Commissario Tecnico Daniele Valente:

“Le due partite amichevoli contro la Finlandia hanno dato modo a noi dello staff di provare soluzioni nuove espresse al raduno. Gli atleti hanno dimostrato coesione dentro e fuori dal campo, mettendo in campo tutto il lavoro fatto e ci sono riusciti.”

Sul piano tecnico, la squadra ha mostrato un buon livello di gioco complessivo. Chi è stato chiamato a ricoprire ruoli diversi ha saputo adattarsi con efficacia, dimostrando versatilità e spirito di sacrificio.

“Tecnicamente hanno espresso un buon livello di gioco e chi è stato chiamato a ricoprire ruoli diversi lo ha fatto egregiamente. Durante le due gare, chi partiva dalla panchina ha dimostrato di essere pronto e si è inserito ottimamente nelle fasi di gioco.”

Anche i risultati sul campo hanno confermato l’efficacia del lavoro svolto, premiando l’atteggiamento e l’impegno di tutto il gruppo. Ma il CT guarda oltre il punteggio, sottolineando l’importanza della continuità:

“Il risultato, infine, è l’espressione della voglia di migliorarsi degli atleti, ai quali sarebbe necessario continuare ad incontrarsi ai raduni e, perché no, continuare a competere con altre Nazionali CP, che aiuterebbe il movimento a crescere e magari riuscire a provare nuovi atleti di cui abbiamo bisogno.”

Un bilancio, dunque, positivo sotto ogni punto di vista, che rafforza la coesione del gruppo e rilancia con determinazione il progetto tecnico azzurro per la stagione in corso.

Il doppio confronto è stato seguito in diretta sul canale ufficiale YouTube della Federazione Calcistica Finlandese: youtube.com/@Palloliitto1907

GALLERY completa: https://bit.ly/43KJOZt

Il progetto sportivo della Nazionale Italiana di Calcio a 7 CP è realizzato con il sostegno di Stellantis con Autonomy in qualità di Official Sponsor e i partner PMG Italia, INAIL, SuperAbile INAIL e Human Tecar.