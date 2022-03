Roma – Atletica paralimpica: settore assoluto e UniCredit FISPES Academy in raduno a Roma. Luanvi, nuovo sponsor tecnico di disciplina

Il prossimo fine settimana il Centro di Preparazione Paralimpica di Roma, sede federale, accoglierà gli Azzurri senior e junior dell’Atletica paralimpica per il primo raduno del 2022.

Per l’occasione Orazio Scarpa, nuovo Direttore Tecnico di disciplina, ha convocato 15 atleti della Nazionale maggiore del settore velocità e salti, e 13 della UniCredit FISPES Academy.

Tra i presenti figura l’intero podio paralimpico dei 100 T63 che ha dato lustro all’Italia a Tokyo 2020 (Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto) e tre dei componenti della squadra italiana alle Paralimpiadi giapponesi Alessandro Ossola (T63), Marco Cicchetti (T44) e Francesca Cipelli (T67). Ritornano in azzurro dopo gli Europei di Bydgoszcz Simone Manigrasso (T64), Emanuele Di Marino (T44), Riccardo Bagaini (T47), Valentina Petrillo (T13), Raffaele Di Maggio (T20) e Antonella Inga (T12), tornata a gareggiare superando l’infortunio al piede che le aveva precluso la partecipazione alla rassegna continentale. Spazio anche alle new entry Davide Bartolo Morana (T62), Niccolò Pirosu (T12) e Alina Alexandra Simion (T64). Gli allenamenti e le prove tecniche saranno coadiuvati dai tecnici Michele Gionfriddo per la velocità e Alessandro Kuris per i salti.

Le attività dell’Academy, orientate alla preparazione tecnica verso gli Europei paralimpici multidisciplinari (EPYG) a Pajulahti in Finlandia di giugno, coinvolgeranno una selezione delle migliori giovani promesse dell’Atletica paralimpica tra cui Margherita Paciolla (T13), Alice Maule (T12) e Lorenzo Marcantognini (T63), già Azzurrini dei Mondiali di Nottwil nel 2019, e 10 nuovi velocisti e saltatori emergenti. Il lavoro tecnico in pista ed in pedana sarà realizzato sotto le direttive di Scarpa con il supporto di Stefano Ciallella, Francesco La Versa, Grazia Sala, Federico Dell’Aquila, Patrizio Andreoli e Orlando Maruggi.

Con il primo raduno del 2022 UniCredit rinnova il sostegno alla UniCredit FISPES Academy: “Per UniCredit una banca ha uno scopo sociale ben definito: non si limita non solo all’erogazione di finanziamenti per supportare il sistema produttivo, ma anche a sostenere e rafforzare gli individui e le comunità per aiutarli a vivere la vita che vogliono vivere. I criteri ESG sono al centro di tutte le decisioni dell’istituto: l’inclusione, la tutela delle diversità e l’impegno verso i giovani, a tutti i livelli, sono temi di grande attenzione, verso i quali il Gruppo avverte una grande responsabilità. Il progetto della FISPES Academy, che UniCredit è fiera di supportare, ha una grande rilevanza per il messaggio che porta con sé: lo sport visto non solo come competizione, ma soprattutto come percorso di crescita e autorealizzazione. La partnership con FISPES è una parte fondamentale del più ampio programma di responsabilità sociale, nel quale UniCredit da anni è impegnata e la ripresa delle attività della UniCredit FISPES Academy per l’anno 2022 è una grande opportunità per dare continuità a quanto già realizzato nell’anno precedente e per rafforzare l’impegno volto alla valorizzazione dei giovani talenti e a sostenere il ricambio generazionale degli atleti top level”.

Il raduno sarà anche la prima occasione per gli atleti di indossare il kit della Nazionale, fornito da Luanvi, nuovo sponsor tecnico dell’Atletica paralimpica per i prossimi tre anni.

Il Presidente FISPES Sandrino Porru dichiara: “Sono particolarmente felice di poter annunciare questa partnership con Luanvi, già sponsor di Rugby in carrozzina, Calcio a 7 e Calcio amputati. È un grande traguardo oggi che tutte le discipline federali possano vestire in modo univoco lo stesso marchio tecnico e questo non è altro che il risultato del grande lavoro fatto negli anni precedenti sulla vestibilità e adattabilità del kit tecnico secondo le diverse tipologie di disabilità. Ringrazio Luanvi per questa nuova opportunità di lavorare insieme per il bene dello sport paralimpico”.

Javier Tarancón, Direttore Sponsorizzazioni e Strategic Account Luanvi, commenta: “Questo accordo con FISPES rientra nel nostro obiettivo di consolidare ed incrementare il posizionamento del marchio Luanvi all’interno del mondo sportivo italiano. Siamo molto contenti di poter ulteriormente rafforzare la nostra unione con una delle più importanti Federazioni paralimpiche”.

Federico Veneroni, Marketing Manager RV Distribution, aggiunge: “Per noi di RV Distribution, quale distributore esclusivo del marchio Luanvi in Italia, è un piacere, grazie a questo accordo, poter dar seguito alla fantastica collaborazione iniziata lo scorso anno con le discipline di Calcio e Rugby, e che, a partire da quest’anno si estende all’Atletica Leggera. Cogliamo l’occasione per ringraziare il Presidente Porru, il Consiglio Federale e tutto lo staff FISPES per la fiducia dimostrata”.