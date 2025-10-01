Roma – Atletica paralimpica, Mondiali di Nuova Delhi: Assunta Legnante d’argento nel disco F11

Con 37,90 l’azzurra sale sul podio iridato per la terza volta







Il medagliere dell’Italia si arricchisce ancora ai Mondiali di Atletica paralimpica di Nuova Delhi. Dopo l’oro e il bronzo conquistati ieri dagli azzurri, arriva oggi l’argento della capitana Assunta Legnante nel lancio del disco F11. Archiviati i due nulli iniziali, la campionessa partenopea trova un buon 35,36 che la issa provvisoriamente in terza posizione. Al quarto tentativo arriva però la zampata dell’azzurra, che con 37,90 scavalca la lituana Dobrovolskaja e si prende la medaglia d’argento. Per la lanciatrice del Bel Paese si tratta del terzo podio mondiale consecutivo nel disco, dopo l’oro conquistato a Dubai nel 2019 e il bronzo di Parigi 2023: “Ancora una volta il risultato è in linea con quanto lanciato tutto l’anno, perché il mio stagionale fatto ad Ancona è di appena 6 cm in più. Purtroppo o per fortuna conosco i miei limiti nel disco ma anche i miei non limiti, nel senso che so che potrei fare tanto di più ma non ho quella concretezza e costanza che mi permettano di arrivarci.”

La cinese Xue Enhui vince la medaglia d’oro con uno stagionale di 39,51, mentre la lituana Oksana Dobrovolskaja dopo il sorpasso dell’azzurra si conferma sul terzo gradino del podio con il primato personale di 37,24.

La capitana dell’Italia tornerà in gara sabato 4 ottobre nel getto del peso, in cui andrà a caccia del sesto oro iridato: “Il peso è la mia gara, quindi è inutile negare che vorrei fare bene e confermare almeno il titolo conquistato a Parigi. Sono preparata, ma bisogna sempre vedere anche la condizione delle mie avversarie, perché non si è mai in pedana da soli. Io di certo ce la metterò tutta come faccio sempre.”

Azzurri impegnati tra le corsie nel pomeriggio, con Riccardo Bagaini a caccia del passaggio di turno nei 400 T47 e Ndiaga Dieng al via della finale degli 800 T20. In chiusura di giornata Ambra Sabatini andrà all’assalto del titolo nei 100 T63, in cui detiene il record del mondo.

Le gare pomeridiane di oggi 1 ottobre sono trasmesse in diretta su RaiPlay a partire dalle 13:30, con il commento di Luca Di Bella e Claudio Arrigoni. Tutte le sessioni di gara sono visibili in diretta sul canale YouTube di Paralympics.