Ancona – Atletica paralimpica: Manu-bis ad Ancona indoor, record italiano nei 60 e 200. Primato Bagaini nei 60 di Padova

Ancora un weekend da record per l’Atletica paralimpica e per Maxcel Amo Manu (Fiamme Azzurre). Dopo il brillante debutto ad Ancona lo scorso fine settimana, il neoprimatista italiano dei 60 indoor lima di altri due centesimi di secondo la sua migliore prestazione assoluta T64, abbassandola a 7.06. Ma non si ferma qui. La pista fortunata di Ancona gli regala anche il record nazionale al coperto nei 200 T64 di 24.19, 20 centesimi in meno rispetto al primato precedente di Simone Manigrasso. Il doppio incredibile risultato fa pensare che il velocista bolognese possa aspirare ad ulteriori miglioramenti nel corso della stagione sia indoor che outdoor.

A Padova invece è nuovo record tricolore T47 per Riccardo Bagaini (Sempione 82). I suoi 60 indoor valgono 7.19, un crono che abbatte il suo limite nazionale di quattro anni fa di ben 18 centesimi di secondo.

*I tre record sono in corso di omologazione

Sintesi classificazioni funzionali

http://www.fispes.it/atletica/classificazioni-funzionali/