Roma – Atletica paralimpica, al via domani i Mondiali di Nuova Delhi: il programma orario degli Azzurri

Il primo italiano a scendere in pista sarà Carlo Calcagni, impegnato nei 400 T72 di cui è primatista iridato







Nella giornata di domani, 27 settembre, si alzerà il sipario sui Campionati Mondiali di Para Atletica, in programma fino al 5 ottobre al Jawaharlal Nehru Stadium di Nuova Delhi. Saranno 13 gli atleti azzurri pronti a difendere i colori del Bel Paese in una rassegna iridata che vedrà in pista i migliori interpreti a livello internazionale.

Il primo italiano a scendere in pista sarà Carlo Calcagni, impegnato domani pomeriggio nelle batterie dei 400 T72 di cui è primatista iridato, con l’obiettivo di conquistare l’accesso alla finale in programma domenica 28 settembre.

IL PROGRAMMA GARA DEGLI AZZURRI

DATA

ORA IND

ORA ITA

GARA

CAT

ROUND

ATLETA

27/09

18:35

15:05

400m

T72

Round 1

Carlo Calcagni

28/09

18:15

14:45

400m

T72

Final

Carlo Calcagni

29/09

9:50

6:20

Long jump

T12

Final

Antonella Inga

10:44

7:14

100m

T44

Round 1

Marco Cicchetti

19:30

16:00

100m

T64

Round 1

Maxcel Amo Manu

Francesco Loragno

30/09

10:05

6:35

100m

T72

Round 1

Carlo Calcagni

11:20

7:50

100m

T44

Final

Marco Cicchetti

17:33

14:03

Shot put

F11

Final

Oney Tapia

18:01

14:31

100m

T72

Final

Carlo Calcagni

18:21

14:51

Long jump

T63

Final

Ambra Sabatini

19:10

15:40

800m

T20

Round 1

Ndiaga Dieng

19:37

16:07

100m

T64

Final

Maxcel Amo Manu

Francesco Loragno

01/10

10:00

6:30

Discus throw

F11

Final

Assunta Legnante

17:15

13:45

400m

T47

Round 1

Riccardo Bagaini

18:50

15:20

800m

T20

Final

Ndiaga Dieng

20:03

16:33

100m

T63

Final

Ambra Sabatini

02/10

17:05

13:35

Long jump

T44

Final

Marco Cicchetti

18:00

14:30

400m

T47

Final

Riccardo Bagaini

03/10

9:25

5:55

1500

T20

Round 1

Ndiaga Dieng

9:56

6:26

Discus throw

F11

Final

Oney Tapia

17:29

13:59

Long Jump

T64

Final

Giuliana Chiara Filippi

04/10

9:00

5:30

Shot put

F12

Final

Assunta Legnante

9:25

5:55

1500m

T20

Final

Ndiaga Dieng

10:18

6:48

Shot put

F35

Final

Oxana Corso

17:10

13:40

Long jump

T11

Final

Arjola Dedaj

05/10

9:10

5:40

200m

T44

Round1

Marco Cicchetti

10:56

7:26

200m

T64

Round1

Maxcel Amo Manu

Francesco Loragno

18:14

14:44

200m

T44

Final

Marco Cicchetti

19:23

15:53

200m

T64

Final

Maxcel Amo Manu

Francesco Loragno

19:30

16:00

20m

T64

Final

Giuliana Chiara Filippi

Le gare serali sono trasmesse in diretta su Rai Sport, con il commento di Luca Di Bella e Claudio Arrigoni. Tutte le sessioni di gara sono visibili in diretta sul canale YouTube di World Para Athletics.