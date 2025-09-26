Roma – Atletica paralimpica, al via domani i Mondiali di Nuova Delhi: il programma orario degli Azzurri
Il primo italiano a scendere in pista sarà Carlo Calcagni, impegnato nei 400 T72 di cui è primatista iridato
Nella giornata di domani, 27 settembre, si alzerà il sipario sui Campionati Mondiali di Para Atletica, in programma fino al 5 ottobre al Jawaharlal Nehru Stadium di Nuova Delhi. Saranno 13 gli atleti azzurri pronti a difendere i colori del Bel Paese in una rassegna iridata che vedrà in pista i migliori interpreti a livello internazionale.
Il primo italiano a scendere in pista sarà Carlo Calcagni, impegnato domani pomeriggio nelle batterie dei 400 T72 di cui è primatista iridato, con l’obiettivo di conquistare l’accesso alla finale in programma domenica 28 settembre.
IL PROGRAMMA GARA DEGLI AZZURRI
DATA
ORA IND
ORA ITA
GARA
CAT
ROUND
ATLETA
27/09
18:35
15:05
400m
T72
Round 1
Carlo Calcagni
28/09
18:15
14:45
400m
T72
Final
Carlo Calcagni
29/09
9:50
6:20
Long jump
T12
Final
Antonella Inga
10:44
7:14
100m
T44
Round 1
Marco Cicchetti
19:30
16:00
100m
T64
Round 1
Maxcel Amo Manu
Francesco Loragno
30/09
10:05
6:35
100m
T72
Round 1
Carlo Calcagni
11:20
7:50
100m
T44
Final
Marco Cicchetti
17:33
14:03
Shot put
F11
Final
Oney Tapia
18:01
14:31
100m
T72
Final
Carlo Calcagni
18:21
14:51
Long jump
T63
Final
Ambra Sabatini
19:10
15:40
800m
T20
Round 1
Ndiaga Dieng
19:37
16:07
100m
T64
Final
Maxcel Amo Manu
Francesco Loragno
01/10
10:00
6:30
Discus throw
F11
Final
Assunta Legnante
17:15
13:45
400m
T47
Round 1
Riccardo Bagaini
18:50
15:20
800m
T20
Final
Ndiaga Dieng
20:03
16:33
100m
T63
Final
Ambra Sabatini
02/10
17:05
13:35
Long jump
T44
Final
Marco Cicchetti
18:00
14:30
400m
T47
Final
Riccardo Bagaini
03/10
9:25
5:55
1500
T20
Round 1
Ndiaga Dieng
9:56
6:26
Discus throw
F11
Final
Oney Tapia
17:29
13:59
Long Jump
T64
Final
Giuliana Chiara Filippi
04/10
9:00
5:30
Shot put
F12
Final
Assunta Legnante
9:25
5:55
1500m
T20
Final
Ndiaga Dieng
10:18
6:48
Shot put
F35
Final
Oxana Corso
17:10
13:40
Long jump
T11
Final
Arjola Dedaj
05/10
9:10
5:40
200m
T44
Round1
Marco Cicchetti
10:56
7:26
200m
T64
Round1
Maxcel Amo Manu
Francesco Loragno
18:14
14:44
200m
T44
Final
Marco Cicchetti
19:23
15:53
200m
T64
Final
Maxcel Amo Manu
Francesco Loragno
19:30
16:00
20m
T64
Final
Giuliana Chiara Filippi
Le gare serali sono trasmesse in diretta su Rai Sport, con il commento di Luca Di Bella e Claudio Arrigoni. Tutte le sessioni di gara sono visibili in diretta sul canale YouTube di World Para Athletics.