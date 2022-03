Ancona – Atletica paralimpica: ad Ancona gli Assoluti indoor e invernali di lanci. Riflettori su Caironi e Tapia

Sabato 12 e domenica 13 marzo Ancona sarà nuovamente protagonista della stagione indoor e invernale di lanci dell’Atletica paralimpica.

Dai fasti di Tokyo 2020, dove l’Italia ha ben figurato con le sue nove medaglie, si torna a parlare di Campionati Italiani Paralimpici al PalaIndoor e al Campo Italico Conti del capoluogo marchigiano. La prima rassegna nazionale dell’anno accoglierà 167 atleti di 43 società, che andranno a caccia di titoli assoluti e di punti per la prima tappa della Coppa Italia Lanci edizione 2022.

Se in quest’occasione il ‘trio delle meraviglie’ Sabatini-Caironi-Contrafatto non sarà ricomposto nella velocità, a rappresentarle ci sarà comunque il doppio argento paralimpico Martina Caironi (Fiamme Gialle) al rientro in gara nel lungo T63, la specialità di cui detiene il record del mondo con 5,19.

Nei 60 indoor si presenta Alessandro Ossola (Fiamme Gialle), sesto nei 100 T63 di Tokyo, mentre nella categoria T64 il neoprimatista italiano indoor Maxcel Amo Manu (Fiamme Azzurre), esploso questa stagione con 7.02, si confronterà con il bronzo europeo dei 100 Riccardo Cotilli (Sempione 82). Nei 200 e 400 T47 invece figura Riccardo Bagaini (Sempione 82), quattrocentista da terzo posto sul podio nella rassegna continentale di Bydgoszcz. Lo sprint al femminile vedrà tra le protagoniste T13 la pluridecorata di UniCredit FISPES Academy Margherita Paciolla (Omero Bergamo) e la compagna di squadra nonché primatista assoluta Valentina Petrillo che domenica scorsa ha abbassato a 26.87 il suo record italiano nei 200 al coperto.

L’Accademia giovanile di Para atletica schiererà nei 60 anche tre talenti emergenti come il T11 Riccardo Dalla Mana (Riviera del Brenta), iscritto anche al lungo, il T12 Diego Levato (Freemoving) e la T64 Giuliana Filippi (Atletica Rotaliana). Per la corsa in carrozzina, l’unico atleta presente sarà Nicholas Zani (Sempione 82), ogni anno in continuo miglioramento nella velocità e nel mezzofondo T33.

La pedana del lungo attende i saltatori T64 Marco Cicchetti (Fiamme Azzurre), sesto a Tokyo e bronzo a Bydgoszcz, e il veterano azzurro Roberto La Barbera (Pegaso) che rientra dopo l’infortunio al tendine d’Achille. Tra le donne, saranno presenti Francesca Cipelli (Veneto Special Sport), nono posto per lei alla Paralimpiade giapponese tra le T37, e la recordwoman tricolore T12 Antonella Inga (Freemoving).

Nei lanci outdoor riflettori puntati sul doppio bronzo F11 paralimpico Oney Tapia (Fiamme Azzurre), chiamato alla prima vera competizione dell’anno nel peso e nel disco. Il bronzo continentale Nicky Russo (Atletica Virtus Lucca) tenterà di conquistare il titolo italiano per le stesse specialità nella categoria F35, mentre Lorenzo Tonetto (Trionfo Ligure) punterà al bis nel disco F64. Giuseppe Campoccio (Paralimpico Difesa) sarà impegnato in tutte e tre le specialità F34, con il nuovo primatista nazionale F62 Gianmatteo Punzurudu, la 20enne Chiara Masia (F20) e Christian Lella (F20) in gara per la Polisportiva Sole e Luna.

Alla presentazione questa mattina in Comune, era presente la Vicepresidente FISPES Antonella Munaro che ha dichiarato: “È una soddisfazione vedere la partecipazione di così tanti atleti al primo evento del 2022, indice che si ha voglia di tornare davvero alla normalità dopo questi anni di Covid. Un pensiero grande va invece a chi purtroppo sta vivendo la situazione atroce della guerra; la nostra solidarietà e la nostra vicinanza non mancheranno in queste due giornate di gare. Ad Ancona si torna a gareggiare dopo la bellissima edizione delle Paralimpiadi dove la Para atletica ha fatto da regina con il trio Sabatini-Caironi-Contrafatto e gli altri medagliati, che ci hanno fatto piangere di gioia rendendoci orgogliosi. Un ringraziamento speciale è per il Comune di Ancona, i nostri partner istituzionali e commerciali, gli atleti e le società partecipanti, Nelio Piermattei e Anthropos Civitanova sempre in prima fila per organizzare i nostri eventi, lo staff tecnico nazionale e tutti i volontari che ci daranno una mano per la buona riuscita della manifestazione”.

Nelio Piermattei, Presidente di Anthropos Civitanova, ha commentato: “È la decima edizione di questi Campionati targata Anthropos. Ed è un’edizione record. Ben 150 atleti per gli Assoluti FISDIR, e circa 170 per quelli FISPES indoor e outdoor. C’è voglia di esserci, voglia di vivere e di farlo attraverso lo sport, ed è questo il messaggio forte che ci giunge dalle società e dagli atleti. Noi, come organizzatori, daremo il massimo per non deludere le aspettative”.

Luca Savoiardi, Presidente CIP Marche, ha aggiunto: “Questa nuova edizione dei Campionati indoor e invernali di lanci rappresenta un orgoglio e un motivo di soddisfazione anche per il nostro movimento paralimpico regionale. In questo particolarissimo periodo storico, stretti tra una pandemia globale e una guerra, un evento come questo ci regala un segnale di speranza e un bagliore di normalità, fatto di sano agonismo e desiderio di superare i propri limiti. Ricordo che quest’anno come Comitato Paralimpico Marche, alla vigilia di questi Campionati, abbiamo organizzato un momento di incontro con una scuola del territorio con l’obiettivo di sensibilizzare e fare promozione della cultura paralimpica tra i giovani. Ai tanti ragazzi che scenderanno in pista, ai loro accompagnatori ed alle rispettive società sportive vanno i miei ‘in bocca al lupo’. Tutti loro sapranno senz’altro regalarci delle splendide emozioni. Agli organizzatori dei Campionati vanno i complimenti miei e del CIP Marche”.

I Campionati saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook di FISPES.

I Campionati Italiani indoor ed invernali di lanci sono resi possibili grazie al sostegno istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico, al patrocinio di Comune di Ancona, Regione Marche, Provincia di Ancona, e con il supporto della Protezione Civile Regionale Marche, Anpas Marche e FIDAL Marche.

Official sponsor: UniCredit, Stellantis con Autonomy

Sponsor tecnico: Luanvi

Altri partner: Pmg Italia, Human Tecar, Inail, Superabile Inail