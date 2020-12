Napoli – Nell’attesa del vaccino, la comunità scientifica ha cercato strade percorribili per curare i pazienti Covid e tra tutte, quella del plasma iperimmune, ha dato ottimi risultati.

Si tratta di una strategia che utilizza anticorpi che neutralizzano il virus e ne riducono la carica virale. Anticorpi che sono contenuti nel plasma di chi ha contratto l’infezione con sintomatologia lieve, o addirittura in forma asintomatica e poi ha eliminato il virus.

Per questo motivo, la Asl Na3 Sud e l’ azienda Ospedaliera Specialistica dei Colli (che riunisce Monaldi, Cotugno e C.T.O.) stanno diffondendo due parallele campagne di sensibilizzazione, divenute ormai virali, rivolte a tutti coloro che sono guariti dal virus, in particolare tra i 18 e i 65 anni.

Possono donare infatti coloro che dopo una positività sono risultati negativi al Covid-19, in quanto hanno sviluppato un elevato numero di anticorpi specifici, utili a neutralizzare il virus.

Per la Asl Na 3 Sud è possibile contattare il num. 081 849 01 32 e prendere un appuntamento per un pre triage, mentre per donare presso gli ospedali dell’Azienda dei Colli i contatti sono i seguenti: 334 111 23 60, che è il numero dell’Ambulatorio per l’arruolamento dei pazienti guariti (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00) ; oppure 0817065315, ovvero al num. del Centro Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, (dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00)