San Giorgio a Cremano – Di seguito la comunicazione del sindaco Giorgio Zinno:

Cari concittadini, in un periodo così difficile in cui tanti giovani continuano ad essere alla ricerca di lavoro e spesso si sentono demotivati per la mancanza di prospettiva occupazionale, abbiamo pensato a LABORATORI GRATUITI che possano formare i nostri ragazzi in attività che rientrano tra le professioni più richieste al momento, ovvero quelle del mondo digitale e della comunicazione.

Si tratta di due laboratori formativi in “SOCIAL MEDIA MANAGER” E “VIDEO MAKER”, rivolti a 40 giovani sangiorgesi (20 per corso), tra i 18 e i 35 anni. Visto il momento emergenziale, i laboratori si svolgeranno on line attraverso i portali dedicati.

Per iscriversi, è necessario compilare domanda di partecipazione, allegando il curruculum vitae, entro e non oltre le ore 12.00 del 29 gennaio 2021 attraverso i portali dedicati:

– per il corso di SOCIAL MEDIA MENAGER, accedendo al seguente link:

http://www.algrafica.com/corso-social-media-marketing/

– per il corso di VIDEOMAKER:

https://www.eura2000.it/corso-videomaker/

I laboratori si articoleranno in due moduli da 10 ore ciascuno.

Per consultare il bando di partecipazione, è possibile collegarsi anche al sito www.e-cremano.it al seguente link:

http://www.e-cremano.it/cda/detail.jsp?otype=100008…

I nostri giovani sono una risorsa per tutti, offriamo loro strumenti di formazione che possano aiutarlo nella ricerca del lavoro.