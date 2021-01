Pompei – A seguito di una comunicazione da parte dell’Asl con la quale si propone la chiusura delle scuole dell’infanzia di Via Nolana e Mariconda a causa dell’insorgenza di focolai da Covid 19, il primo cittadino di Pompei, Carmine Lo Sapio, pochi minuti fa ha provveduto alla chiusura dei suddetti Istituti Scolastici: plesso di via Nolana, fino al 31 gennaio; Plesso di Mariconda fino al 1 febbraio.

E’ in corso, da parte dei dirigenti scolastici e degli operatori dell’Asl il “Contact tracing” per individuare la catena di contatti e disporre una quarantena cautelativa per gli alunni e gli operatori scolastici, al fine di scongiurare ulteriori contagi.

I plessi di via Nolana e di Mariconda saranno tempestivamente sanificati.

Nei prossimi giorni, si riunirà anche la Centrale Operativa Comunale per verificare ulteriori ed eventuali disposizioni.