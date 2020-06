Torre Annunziata – Concorsi per assunzione a tempo indeterminato di personale presso la società Prima Vera srl di Torre Annunziata.

La Prima Vera srl, società pubblica che gestisce la raccolta dei rifiuti del comune di Torre Annunziata, ha deliberato, e pubblicato sul suo sito, l’indizione di tre concorsi pubblici per titoli ed esami, così come riportato dal sito torresette.

Il primo è per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di 17 lavoratori/lavoratrici da adibire ad operatori ecologici, addetti alle attività di spazzamento/raccolta rifiuti, e attività accessorie e complementari. Nel caso in cui le domande pervenute superassero 10 volte il numero dei posti messi a concorso (170), si effettuerebbe una preselezione.

Il secondo è per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di 6 autisti di veicoli e/o mezzi d’opera per la guida dei quali è richiesto il possesso di patente di categoria C + CQC merci. Anche in questo caso ci sarebbe una preselezione per un numero di domande eccedenti le 60 unità.

Il terzo è per la copertura a tempo indeterminato e part time a 20 ore settimanali di 8 lavoratori/lavoratrici addetti alle attività di pulizie degli uffici comunali. Qui la preselezione ci sarebbe qualora il numero di domande eccedesse le 80 unità.

Per i tre concorsi, tra gli altri requisiti, occorre essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado.

Per fare domanda sarà possibile farlo (si prevede entro la fine del mese) solo quando sarà affisso l’avviso di concorso all’Albo Pretorio del Comune di Torre Annunziata e all’Albo Pretorio della Prima Vera srl, coincidente con la data di pubblicazione dell’estratto dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, “IV Serie Speciale Concorsi”.