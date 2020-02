Torre Annunziata – Il Comune di Torre Annunziata ha pubblicato 5 bandi di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 7 risorse da impiegare nei seguenti ruoli professionali:

n.2 risorse nel ruolo di Istruttore Amministrativo (categoria C/C1) a tempo parziale (18 ore settimanali);

n.1 risorsa nel ruolo di Istruttore Tecnico (categoria C/C1) a tempo parziale (18 ore settimanali);

n.1 risorsa nel ruolo di Assistente Sociale (categoria D/D1) a tempo pieno;

n.1 risorsa nel ruolo di Istruttore Direttivo Tecnico (categoria D/D1) a tempo pieno;

n.2 risorse nel ruolo di Istruttore Direttivo Contabile (categoria D/D1) a tempo pieno.

I candidati ai concorsi del Comune di Torre Annunziata devono essere in possesso dei seguenti requisiti generici:

– cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli Stati dell’UE o altra cittadinanza tra quelle indicate sui bandi;

– età non inferiore agli anni 18 e non superiore al limite massimo di età previsto per il collocamento a riposo;

– godimento dei diritti civili e politici;

– posizione regolare nei confronti degli obblighi militari di leva (per i cittadini italiani di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);

– non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

– non essere stati licenziati da una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento disciplinare;

– non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o non essere dichiarati decaduti da un impiego statale;

– essere immune da condanne penali che precludano l’assunzione all’impiego presso gli enti locali;

– non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono dalla nomina dell’impiego;

– idoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del profilo professionale.

Inoltre è richiesto uno dei titoli di studio di seguito elencati e gli eventuali requisiti specifici:

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Diploma di scuola superiore di secondo grado.

ISTRUTTORE TECNICO

Diploma di scuola media superiore di Geometra o titolo di maturità tecnica equipollente o

equiparato o laurea in Architettura o Ingegneria come titoli equipollenti.

ASSISTENTE SOCIALE

Diploma di Assistente Sociale o diploma universitario in Servizio Sociale o laurea triennale appartenente alla classe 6 o alla classe L39 – Lauree in Servizio Sociale o laurea specialistica appartenente alla classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali o laurea magistrale appartenente alle classi LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali o altro titolo equipollente/equiparato.

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO

Laurea in Architettura o Ingegneria o lauree equipollenti o Laurea triennale, magistrale o specialistica in Architettura, Ingegneria o Urbanistica o equipollenti se conseguita con nuovo ordinamento.

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

Laurea appartenente in Scienze dell’economia e della gestione aziendale o Scienze economiche o Diploma di laurea in Economia e commercio; Economia aziendale; Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali; Economia e gestione dei servizi; Economia politica; Scienze economiche, statistiche e sociali; Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari; Economia e finanza o titoli equiparati ed equipollenti secondo la normativa vigente.

SELEZIONE

I partecipanti ai concorsi pubblici affronteranno due prove scritte e una prova orale sulle materie elencate sui bandi.

Qualora il numero delle domande sia superiore a quello predefinito dall’Amministrazione, si espleterà una prova preselettiva.

er partecipare ai bandi di concorso del Comune di Torre Annunziata, è necessario usufruire esclusivamente della procedura telematica, da completare entro le ore 12:00 del 16 marzo 2020.

Alle domande di partecipazione ai concorsi si dovrà allegare la seguente documentazione:

– ricevuta della tassa di concorso di 10 euro, da pagare secondo le modalità spiegate sui bandi;

– curriculum professionale;

– copia di un documento di identità;

– eventuali altri documenti e titoli la cui produzione sia esplicitamente richiesta nel bando di concorso;

– tutti i titoli ritenuti rilevanti agli effetti del concorso per la loro valutazione;

– elenco in carta semplice e in duplice copia dei documento allegati alla domanda di ammissione, regolarmente sottoscritti dal candidato.

Ogni altro dettaglio sulle modalità di partecipazione ai concorsi, è indicato sui bandi.

BANDI

I candidati ai concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato del Comune di Torre Annunziata sono invitati a leggere attentamente i bandi di selezione, sotto allegati, e pubblicati per estratto sulla GU IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami n.13 del 14-02-2020.