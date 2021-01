Torre del Greco – L’Azienda Sanitaria Locale ASL Napoli 3 Sud di Torre del greco, in Campania, ha indetto un concorso per l’assunzione di 120 Infermieri a tempo indeterminato.

La selezione è rivolta a laureati regolarmente iscritti all’albo professionale.

Per presentare la domanda c’è tempo fino al giorno 11 Febbraio 2021. Ecco il bando e tutti i dettagli per partecipare.

Per partecipare al concorso per infermieri all’ASL Napoli 3 Nord i candidati devono essere in possesso dei requisiti di seguito riassunti:

cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando;

idoneità fisica all’impiego;

non aver superato l’età prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio;

assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con Pubbliche Amministrazioni;

non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;

non essere destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione o licenziati per persistente e insufficiente rendimento, o per motivi disciplinari.

Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti specifici:

laurea di primo livello in Scienze Infermieristica (L/SNT1) o Diploma universitario di

Infermiere, o titolo equipollente;

iscrizione all’Albo professionale.

Si precisa che sul concorso opera la riserva del 30% dei posti a favore dei volontari FF.AA.

L’ASL Napoli 3 Sud ha sede a Torre del Greco (Napoli), ed è composta di tre unità operative: le U.O. Staff Direzione Generale, le U.O. Area Amministrativa e le U.O. Area Sanitaria. Opera sul territorio di Torre del Greco e comprende inoltre i quattro ospedali Riuniti dell’area Nolana, dell’area Stabiese, dell’area Vesuviana e della Penisola Sorrentina, e tre dipartimenti: quello farmaceutico, di salute mentale e di prevenzione.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il giorno 11 Febbraio 2021 attraverso apposita procedura telematica.