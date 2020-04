Torre del Greco – Vìola , con accentazione ➔sdrucciola, è la 3a persona singolare del presente indicativo del verbo violare.

Viòla, con accentazione ➔piana, invece è un sostantivo femminile che indica una pianta o un fiore (dal latino violam), un colore e anche uno strumento musicale (dal provenzale viula).

Questo dall’enciclopedia Treccani online.

Facciamo questa precisazione, poiché ieri l’altro, in un articolo (leggi), alcune persone hanno interpretato vìola (eludere) come nome proprio di una antica salumeria cittadina, cosa assolutamente non vera, anche perchè, nel medesimo articolo si fa riferimento ad una salumeria che si trova sul lungomare corallino.

Ma impietosi e ricchi di ironia sono stati tantissimi i commenti nei confronti di questi lettori distratti, che non hanno saputo riconoscere la parola vìola (eludere, meglio ripeterlo!).

Noi de La Torre invitiamo spesso, lo abbiamo fatto anche in questa circostanza, i lettori a non soffermarsi solo sul titolo e a leggere con attenzione le notizie.