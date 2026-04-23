Città della Scienza ha partecipato attivamente alla giornata conclusiva di “Messi a fuoco. Musei, territori e relazioni nel sistema culturale della Campania”, svoltasi il 17 aprile 2026 al Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli (ilCartastorie). Promossa dall’Osservatorio Museale Regionale dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” – coordinato dalla prof.ssa Nadia Barrella – con il sostegno della Regione Campania – l’iniziativa ha celebrato la rete dei 32 musei campani accreditati al Sistema Museale Nazionale, tra cui spicca anche il polo museale di Coroglio, dedicato alla divulgazione scientifica.
Napoli. Città della Scienza protagonista nella mostra “Messi a fuoco” con altri musei campani
Città della Scienza, presente anche nel volume di ricerca “Musei da Svelare”, è parte del percorso espositivo dal titolo “Messi a Fuoco”, organizzato in cinque nuclei tematici (Origini, Saperi, Creazione, Memoria, Identità), un percorso che valorizza le connessioni tra musei non statali, territori e comunità. La mostra, accessibile tramite QR code per il catalogo online, sottolinea il ruolo dei musei come dispositivi di conoscenza e dialogo culturale, superando i grandi poli per esaltare la rete diffusa campana. La mostra sarà ospitata – nei prossimi mesi – anche nel Science Centre di Città della Scienza.
Attraverso la presentazione dei musei e delle relazioni che li collegano, Messi a fuoco intende offrire una nuova prospettiva di lettura del patrimonio culturale campano, proponendo il museo come strumento di interpretazione del territorio e spazio di dialogo tra memoria, conoscenza e comunità.