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Città della Scienza ha partecipato attivamente alla giornata conclusiva di “Messi a fuoco. Musei, territori e relazioni nel sistema culturale della Campania”, svoltasi il 17 aprile 2026 al Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli (ilCartastorie). Promossa dall’Osservatorio Museale Regionale dell’Università della Campania “Luigi Vanvitelli” – coordinato dalla prof.ssa Nadia Barrella – con il sostegno della Regione Campania – l’iniziativa ha celebrato la rete dei 32 musei campani accreditati al Sistema Museale Nazionale, tra cui spicca anche il polo museale di Coroglio, dedicato alla divulgazione scientifica.

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