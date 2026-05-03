Le ha inseguite nel bagno di un locale poi, minacciandole con una pistola, si è fatto consegnare il telefono cellulare ed è scappato.







Paura, la notte scorsa, in un locale di una delle zone della movida napoletana, via Bellini, per due turiste.

Sono stati gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dopo una nota pervenuta alla sala operativa, ad intervenire nella zona di piazza Dante.

I poliziotti sono stati avvicinati da una delle vittime riferendo che un uomo, mentre lei si dirigeva in compagnia di un’amica nel bagno del locale, si è introdotto con la forza all’interno e, con la minaccia di una pistola, poi rivelatasi una pistola giocattolo priva del tappo rosso, si è fatto consegnare il cellulare per poi darsi alla fuga.

Gli agenti hanno intercettato l’indagato in vico Gabella della Farina, un cittadino italiano di 33 anni, procedendo all’arresto.