Cucine da Incubo è ripartito sabato scorso da Torre del Greco



Torre del Greco – Il primo ristorante da salvare si trova in Campania, più precisamente a Torre del Greco (Napoli). È lì che sorge I Carnaloni, aperto da meno di due anni da Ciro e Lanfranco, amici fin da bambini ma segnati da due vite diametralmente opposte. Il primo, dopo una burrascosa adolescenza, ha intrapreso un percorso in comunità prima di trasferirsi a Londra. Il secondo, una volta terminati gli studi universitari, ha lavorato per un po’ di tempo a Berlino nel settore della ristorazione.

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Tornati a casa per una vacanza, i due si sono rincontrati e hanno deciso di aprire insieme un locale nella loro terra, Torre del Greco. Accantonato l’entusiasmo iniziale, i problemi hanno ormai però preso il sopravvento sul loro progetto: i clienti scarseggiano, le loro idee sono confuse e l’amicizia di un tempo è ormai appesa ad un filo. Proprio per questo, Antonino ha deciso di approdare nel loro ristorante per aiutarli a trovare la strada giusta.







Solo il tempo ci dirà se la “cura” Cannavacciulo è stata d’aiuto.