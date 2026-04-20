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Torre del Greco – Il primo ristorante da salvare si trova in Campania, più precisamente a Torre del Greco (Napoli). È lì che sorge I Carnaloni, aperto da meno di due anni da Ciro e Lanfranco, amici fin da bambini ma segnati da due vite diametralmente opposte. Il primo, dopo una burrascosa adolescenza, ha intrapreso un percorso in comunità prima di trasferirsi a Londra. Il secondo, una volta terminati gli studi universitari, ha lavorato per un po’ di tempo a Berlino nel settore della ristorazione.

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