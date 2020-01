Torre del Greco – Di seguito il comunicato stampa a firma del Coordinamento comunale Lega per Salvini premier e

Coordinamento comunale Lega Giovani:

Ennesima occasione persa per la nostra città, ennesima figuraccia di questa giunta finita su tutti i giornali. Ieri l’ennesimo schiaffo a chi con impegno e passione decide di investire il proprio tempo, il proprio lavoro e i propri soldi per la crescita del nostro territorio. Con riferimento al caos scoppiato ieri in pieno centro a Torre del Greco, con i commercianti dell’“Associazione Commercianti Torresi” che hanno deciso di abbassare le saracinesche per protesta contro la nuova Ztl decisa dal sindaco Giovanni Palomba, noi vogliamo ribadire a gran voce la nostra vicinanza ai commercianti del territorio, continuamente vessati ma soprattutto inascoltati da chi semina promesse in campagna elettorale per poi scomparire il giorno dopo. Senza voler entrare nel merito della questione relativa all’utilità o meno della Ztl, ci teniamo a denunciare un modo di fare politica che si fonda sull’ignorare completamente le istanze dei diretti interessati.

La Politica va fatta per la gente e tra la gente, cercando di risolvere concretamente i problemi dei nostri cittadini. Quando la pessima esperienza amministrativa di questa giunta volgerà finalmente al termine, la Lega sarà pronta ad amministrare questa città ascoltando i problemi, i bisogni e le istanze dei cittadini torresi e soprattutto dei nostri commercianti, vero cuore pulsante dell’economia locale, perché le nostre porte saranno sempre aperte ad accogliere chi con coraggio e dedizione combatte quotidianamente per risollevare il nome di questa Città.