Vico Equense – La Città di Vico Equense, rappresentata dal Sindaco Giuseppe Aiello, ha preso parte al primo tavolo tecnico sul Monte Faito, svoltosi questa mattina presso la sede della Città Metropolitana di Napoli. L’incontro, convocato a seguito dei tragici fatti accaduti il 17 aprile scorso alla Funivia del Faito, ha riunito sindaci, dirigenti regionali e associazioni territoriali con l’obiettivo di affrontare con determinazione le criticità e programmare interventi urgenti per garantire sicurezza e valorizzazione turistica della montagna.

“Mantenere alta l’attenzione sul Faito è una responsabilità condivisa, soprattutto in un momento così delicato, in cui la tutela della sicurezza e la continuità dell’attrattività turistica rappresentano una priorità per tutto il territorio”, ha dichiarato il Sindaco di Vico Equense Giuseppe Aiello.







Tra i temi affrontati durante il tavolo, particolare rilievo è stato dato alle condizioni dell’unica strada di accesso al Monte Faito, che attraversa il territorio di Vico Equense. Le criticità strutturali della viabilità rappresentano una minaccia concreta alla sicurezza dei cittadini e alla stabilità dell’economia turistica locale.

Grazie alla sinergia tra i Comuni coinvolti e alla collaborazione con gli enti regionali e metropolitani, si lavorerà nelle prossime settimane per definire un piano d’azione concreto, che restituisca al Monte Faito il ruolo centrale che merita nel contesto ambientale, culturale ed economico della Penisola Sorrentina e dell’area vesuviana.

“È fondamentale intervenire con rapidità e concretezza per ripristinare collegamenti sicuri e assicurare continuità ai flussi turistici. Il Faito merita attenzione, investimenti e una strategia condivisa”, ha continuato il primo cittadino.