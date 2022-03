Presieduta da Enza Amato, la seduta del Consiglio comunale è iniziata oggi alla presenza di 27 consiglieri.

I lavori si sono aperti con gli interventi per questioni urgenti ai sensi del Regolamento consiliare.

Antonio Bassolino (Misto) ha ricordato il degrado di diverse aree della città e in particolare di via Duomo, luogo nevralgico nella storia e nella cultura della città: occorre una Conferenza dei Servizi con tutte le istituzioni attive nell’area per soluzioni che alimentino uno spirito pubblico di impegno capace di rilanciare questo sito.