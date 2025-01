Torre del Greco – Dopo il palazzetto dello sport, è la volta della piscina comunale. Partono i lavori anche per il secondo impianto della Cittadella di viale Europa: nei giorni scorsi è stato infatti consegnato il cantiere alla ditta incarica di eseguire gli interventi. Ultimate le procedure relative alla messa in sicurezza e alla pulizia dell’area, è tutto pronto per dare il via alle opere che porteranno alla costruzione dell’impianto, che riguarderanno la zona fino a dicembre del 2026.

Anche in questo caso, come già avvenuto per il palasport, è in programma la cerimonia della posa della prima pietra, che in rappresentanza dell’amministrazione sarà effettuata dal sindaco Luigi Mennella. Nella circostanza i tecnici incaricati forniranno notizie relative anche agli interventi in corso per la realizzazione del palazzetto dello sport. La cerimonia è in programma venerdì 10 gennaio alle ore 10.30 nell’area di viale Europa dove sorgerà l’impianto.







Anche l’impianto natatorio rientra tra i progetti finanziati con i fondi del Pnrr: nello specifico, l’intervento relativo alla piscina è stato ammesso a finanziamento con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per lo sport per un importo di 2,5 milioni di euro. Previsto un cofinanziamento con fondi comunali per ulteriori 275mila euro.