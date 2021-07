Torre del Greco – Al margine dell’incontro svoltosi questa sera a cui hanno preso parte i vertici locali del centro destra : Forza Italia , Fratelli d’ Italia , Lega , Democrazia Cristiana ,lista civica Il Cittadino , lista civica La Svolta che hanno deciso di abbracciare il progetto di un centro destra unito , si è discusso delle varie problematiche che attanagliano da mesi la nostra citta , causa soprattutto dell’ inefficienza e dell’ incapacità amministrativa di questo esecutivo sempre più a trazione PD .

Nell’ottica di una programmazione di interventi e progetti nell’ ottica di una rinascita della nostra città , si è discusso in primis della problematica dei parcheggi a strisce blu che in un momento storico di crisi come questo , incombe sui torresi come ulteriore aggravio di spese.

Come primo atto rappresentativo di questo incontro le forze tutte , sono convenute sul tema e hanno deciso di scendere in piazza con dei gazebi itineranti con lo scopo di raccogliere firme da portare al consiglio comunale come rappresentanza della cittadinanza contraria a questo scellerato provvedimento.

Il primo appuntamento e per venerdì 2 Luglio in occasione della raccolta firme per il referendum sulla giustizia, in Via Vittorio Veneto nei pressi del Bar Olimpiade dalle 10:00 alle 13:00