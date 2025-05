Torre del Greco – Una short list da cui attingere per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo per il supporto all’espletamento delle prestazioni integrative previste per il bando Inps “Home Care Premium 2025-assistenza domiciliare” in favore dei beneficiari afferenti all’ambito N31. È quella che si appresta a costituire il Comune di Torre del Greco. Tutto è contenuto in un avviso pubblico redatto dal dirigente facente funzioni e coordinatore dell’ufficio di piano Roberta Testa e pubblicato tra l’altro nella sezione “Urp Informa” del sito dell’ente (www.comune.torredelgreco.na.it).

Il progetto, nello specifico, “consiste – come viene spiegato nell’avviso pubblico – nel riconoscimento da parte dell’istituto di contributi economici – cosiddette ‘prestazioni prevalenti’ – in favore di soggetti non autosufficienti, anche minori di età, finalizzati al rimborso delle spese sostenute per l’assunzione di un assistente domiciliare”.







La short list sarà composta da nove aree di attività: servizi professionali domiciliari finalizzati a migliorare l’autonomia personale nelle attività di vita quotidiana, effettuati da terapista occupazionale; servizi professionali di terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; servizi professionali di psicologia e psicoterapia; servizi professionali di fisioterapia; servizi professionali di logopedia; servizi professionali di biologia nutrizionale; servizi specialistici finalizzati al potenziamento e alla crescita delle capacità relazionali ed emotive, effettuati dall’educatore professionale sociosanitario o dall’educatore professionale socio pedagogico; servizi professionali di infermieristica; servizi professionali di cura e di assistenza alle persone in condizione di disabilità, finalizzati a soddisfarne i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, effettuati da operatore sociosanitario e da operatore socioassistenziale. Per questi servizi “è necessaria – è specifica nell’avviso redatto dagli uffici comunali – l’iscrizione da parte del professionista al rispettivo albo professionale di appartenenza, ad eccezione delle prestazioni effettuate da operatore sociosanitario e da operatore socioassistenziale, per le quali è necessario il possesso dell’attestazione della relativa qualifica professionale. È escluso l’intervento di natura professionale medica”.

I requisiti di partecipazione, i termini e le modalità sono tutte indicate nell’avviso pubblico, nel quale viene anche specificato come la documentazione dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 14 del 30 maggio.