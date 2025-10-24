Da oggi, venerdì 24 ottobre, parte la rimodulazione del piano di trasporto scolastico per l’anno in corso. In particolare, come indicato dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, saranno cambiate alcune percorrenze degli scuolabus già in servizio e soprattutto saranno aggiunte quattro nuove corse (in alcuni casi si è proceduto alla duplicazione di linee già esistenti), in maniera da soddisfare la richiesta risultata essere maggiore in termini numerici rispetto ai dati storicamente registrati negli anni passati, richiesta che aveva portato inizialmente ad un esubero di 72 utenti, le cui istanze – attraverso questa rimodulazione – sono state ora tutte accolte.

Il risultato è frutto di approfondite verifiche tecniche portate avanti dall’ufficio pubblica istruzione, che hanno permesso di sottoscrivere un atto aggiuntivo al contratto di appalto già in essere con la Angelino Spa – ditta che per l’ente gestisce il servizio di trasporto scolastico per gli iscritti agli istituti comprensivi – consentendo in questo modo di arrivare all’auspicata integrazione delle 72 istanze aggiuntive. Con il nuovo piano, il numero dei chilometri complessivi cresce (a fronte di un incremento di 158mila euro rispetto al contratto in essere) di 80 chilometri giornalieri, per un totale di 512 km di percorrenza che saranno assicurati quotidianamente dai 27 scuolabus attivati sul territorio. “Si tratta – afferma l’assessore alla pubblica istruzione, Mariateresa Sorrentino – di un risultato importante e per nulla scontato ottenuto dall’amministrazione comunale, che ha immediatamente preso in carico l’esigenza degli utenti le cui istanze risultavano in esubero. Un risultato che non sarebbe stato possibile senza l’impegno dell’ufficio pubblica istruzione guidato dal dirigente Gaetano Camarda, che ha visto il lavoro inteso in particolare del rup Carlo Cristarelli e del dec Ilaria Ascione”.







Non va dimenticato, come del resto previsto dall’avviso pubblico diramato la scorsa estate, che a inizio novembre saranno inoltre riaperti i termini delle iscrizioni per assegnare i rimanenti posti oggi presenti sulle 27 linee, in modo da favorire chi non ha presentato – per qualsiasi ragione – istanza entro i termini fissati. In questo caso – fanno presente sempre dall’ufficio pubblica istruzione del Comune – l’avviso riguarderà soltanto i posti ancora disponibili su ogni singolo scuolabus già in circolazione dal 24 ottobre.