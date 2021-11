Torre del Greco – Al via ieri il servizio di refezione scolastica, del comune di Torre del Greco, per l’anno 2021/2022.

Come, infatti, preannunciato lo scorso mese di ottobre, sono state rispettate tutte le scadenze del cronoprogramma fissato dall’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Giovanni Palomba – Assessorato alla Pubblica Istruzione – insieme con la dirigente al ramo, Luisa Sorrentino.

Così, dopo una prima fase di acquisizione delle domande di iscrizione, per il servizio mensa, conclusasi l’ 11 Novembre scorso, quest’oggi è ufficialmente partita la refezione scolastica per migliaia di ragazzi del territorio comunale.

Dai dati, infatti, in possesso degli uffici comunali, nella sola giornata odierna sono stati forniti 1540 pasti, e, la previsione in meno di un mese è di circa 2000 coperti a regime pieno.

Un risultato importante così come evidenziato dal primo cittadino:

“Sono pienamente soddisfatto – le parole del sindaco Palomba – del lavoro svolto e della piena cooperazione tra l’esecutivo cittadino e la dirigenza del Nostro Ente. I miei ringraziamenti all’Assessore Pensati e alla Dirigente Sorrentino. Grazie all’ impegno profuso, siamo riusciti a garantite nei tempi utili un importantissimo servizio alla comunità”.