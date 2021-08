Torre del Greco – Offesa alla memoria del grande Antonio de Curtis, in arte Totò. La targa che indica il Viale a lui dedicato è in condizioni illeggibili.

A parte le disposizioni vigenti del Ministero dei Lavori Pubblici che riconosce come essenziale per la sicurezza una targa-insegna ben leggibile, nel nostro caso tale vergogna risulta ancora più grave.

Ovvero, la mancanza di rispetto e l’amore per Totò che lega fortemente noi tutti, in particolare il popoloso quartiere interessato. I residenti da tempo protestano nel vedere quella insegna ridotta ad una vera schifezza, anzi ad una “mappina” per dirla con l’eccezionale attore, pari a Buster Keaton e Charlie Chaplin, tanto amato da Federico Fellini e Pier Paolo Pasolini, da Orson Welles e da tutti i grandi del Cinema e del Teatro mondiale. Adesso, speriamo che al più presto chi di dovere, in primis l’Amministrazione e gli Uffici addetti alla toponomastica, possano porre rimedio e riposizionare una nuova insegna, al fine del pubblico decoro urbano e di agevolare la circolazione viaria, ma soprattutto a tutela del prezioso ricordo dell’Arte di Totò.

Antonio Borriello