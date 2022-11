Gli attivisti del Movimento 5 stelle e i cittadini di Torre del Greco chiedono un piano sulla sicurezza urbana attraverso una petizione popolare. Troppi gli incidenti riscontrati negli ultimi mesi dovuti alle strade dissestate, dalla mancanza dei dispositivi che regolano la velocità di percorrenza, nonché dall’assenza o insufficienza dell’illuminazione pubblica e dalle irregolarità del manto stradale. Condizioni che spesso, sommate al maltempo provocano rischi enormi per l’incolumità della cittadinanza.

Nella petizione sono state così stilate diverse proposte da fare agli uffici di competenza per migliorare le condizioni in cui versano le strade cittadine e la sicurezza delle persone che siano guidatori o pedoni. Tra di esse, un presidio dei punti critici del territorio per la prevenzione dei sinistri ed il controllo della mobilità a mezzo di dispositivi volti a limitare la velocità di percorrenza e potenziamento della pubblica illuminazione attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili, soprattutto in prossimità di attraversamenti pedonali e di scuole, potenziamento del sistema di vigilanza e custodia dei parchi cittadini e dei luoghi di aggregazione, rafforzamento delle pattuglie delle forze dell’ordine e diffusione della cultura della sicurezza, promuovendo iniziative culturali e sportive gratuite in favore soprattutto dei minori a rischio.

L’ iniziativa sarà supportata dal deputato Alessandro Caramiello e dal senatore Orfeo Mazzella.

Saremo in strada per 3 week end successivi dal 26 al 11 dicembre, si comincia il 26 Novembre in via Vittorio Veneto dalle 17 alle 19 e si prosegue il 27 Novembre in Piazza Santa Croce dalle 10 alle 13, il 4 Dicembre zona Sant’Antonio dalle 10 alle 13, l’11 Dicembre zona Leopardi dalle 10 alle 13. In caso di forte pioggia l’allestimento del gazebo sarà sospeso.