Torre del Greco – “La nostra città, così come l’intero paese, vive il momento sociale ed economico più delicato e complesso dal dopoguerra.

È necessario mettere in campo le migliori pratiche per poter resistere e rilanciare. L’esperienza di questa consiliatura e le discussioni di questi giorni di crisi politica cittadina, ci inducono ad affermare che non è dall’attuale compagine che può arrivare il cambio di rotta” afferma la consigliera Borriello “L’azzeramento dell’esecutivo è solo uno dei tanti momenti di affanno e di confusione del Sindaco e della sua maggioranza.

Non esistono forni né giri delle chiese, in quanto è fin troppo palese a tutti quanto sia fallimentare quest’esperienza. L’unico vero atto di amore nei confronti della città è porre fine al tutto e tornare alle urne. Questa è una strada, sempre più obbligata, per rendere Torre del Greco pronta a gestire il nuovo corso post pandemico” rincara il consigliere Salerno.

Chiediamo quindi Dimissioni oggi per ripartire già in primavera.