Torre del Greco – Non ci siamo accorti che questo sindaco è senza giunta perchè in città è tutto immobile come prima, proprio mentre la città soffre la più delicata crisi economica e sociale, mentre centinaia di famiglie necessitano di politiche cittadine di sostegno e assistenza, mentre botteghe, piccole imprese, artigiani e ristoratori rischiano il default, la politica del sindaco o è immobile ed evanescente o litiga per poltrone, deleghe e giochi di potere.

Non c’è un impulso adeguato alla dirigenza comunale e gli stessi consiglieri di maggioranza non riescono ad incidere per nulla sulle politiche cittadine. Si nascondono dietro il paravento degli interessi collettivi, ma perseguono affari personali e consolidamento di centri di potere clientelari. Ma i colleghi responsabili hanno il potere di fare un atto per risollevare realmente la città , staccare la spina al governo cittadino evanescente.

A tutti i motori produttivi, positivi e propositivi del nostro territorio apriamo una finestra di dialogo costruttiva per preparare una classe politica autorevole e concreta capace, sin dalla prossima primavera, di traghettare la nostra amata città in acque migliori. Il MoVimento 5 Stelle è pronto ad esprimere una guida solida ed un chiaro programma politico per una città che si vuole innovare, vuole essere pulita, solidale e rilanciare la propria economia e grandezza nel mondo. Non è più accettabile lo sperpero improduttivo di danaro a cui abbiamo assistito lo scorso dicembre, senza alcun sostegno alle attività produttive e commerciali, come da noi più volte proposto. Non si può assistere ai tentativi di rilancio e crescita inseguiti ed ottenuti con successo e merito da comuni a noi vicini, quale ad esempio Procida, dannandoci per le opportunità da noi sprecate, proprio in ambito culturale, a causa dell’immobilismo amministrativo. Ma soprattutto non possiamo continuare ad essere ostaggi di questi giochi di palazzo. Prima si chiude questa esperienza di governo, prima la città potrà rinascere con le forze sane dentro e fuori palazzo baronale.

Vincenzo Salerno e Santa Borriello M5S Torre del Greco