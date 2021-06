Da settimane la città lamenta circostanze di pericolo, di criminalità e di violenza, soprattutto nei luoghi più frequentati al calar del sole.

“La politica da troppi anni ormai è più da impedimento che di supporto alle economie locali. Ciò nonostante gli imprenditori torresi, grazie alle loro capacità, continuano ad essere un riferimento di eccellenza regionale, ma non per questo si può continuare ad abbandonarli a loro stessi.” – afferma la consigliera Santa Borriello-” Si fa tanto ad immaginare l’area portuale come volano di sviluppo economico, ma di fatto oggi è terra senza controllo. Mentre ristoratori e bar della zona, tra mille difficoltà, provano a risollevarsi dopo aver vissuto il loro momento più buio, l’assenza totale di presenza e controllo del territorio da parte del Comune ha reso la città ed in particolare la zona Porto-scala ad alto rischio di criminalità e disordine.”

Per il consigliere Vincenzo Salerno serve una pronta presa di coscienza ed un pugno forte “Il governo cittadino sventola visioni di sostegno e ripresa, ma restano parole al vento. La realtà racconta di risorse economiche destinate a progetti estemporanei necessari solo ad accontentare le bocche fameliche di visibilità dei colleghi di maggioranza. Il motore produttivo della città, a giusta ragione, rivendica almeno di poter lavorare in serenità e veder tutelati i propri investimenti. C’è l’ambizione e l’impegno ad attrarre clienti ed ospiti che possano produrre ricchezza ed opportunità lavorative, per poi accoglierli in un degrado vergognoso ed abbandonarli a strade senza controllo ed altamente pericolose in termini di viabilità ed incolumità.

A nome di tutti gli imprenditori e degli abitanti torresi chiediamo con veemenza che, a partire dalle zone Porto – scala e litoranea, ci sia un pattugliamento più assiduo, che venga istituito un tavolo di servizio con la prefettura per un maggiore coinvolgimento delle forze dell’ordine e che venga potenziato il servizio di telecamere, magari integrandolo con l’utilizzo di droni. L’obiettivo è sicuramente maggiore sicurezza, ma è essenziale che la città raggiunga standard di Igiene migliori. Il covid allenta la presa, l’estate incalza e come ogni anno saremo alle prese con blatte e ratti. Abbiamo già mancato una programmazione seria e preventiva, cerchiamo di apportare correttivi decisivi per non vanificare gli sforzi ricettivi in vista dell’estate.”