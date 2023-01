Il Circolo di Torre del Greco dell’associazione e rete politica “PER le Persone e la Comunità”, ovvero l’incontro pubblico sul tema:

“PER la Famiglia – Politiche sociali e asili nido”, che si terrà lunedì 23 gennaio alle ore 19.00

presso l’Hotel Holidays, in Via Litoranea 154 – Torre del Greco.

Con l’aiuto di esperti del settore, verranno discusse diverse questioni inerenti alle politiche sociali, al welfare e ai bisogni delle famiglie. In modo particolare si parlerà degli asili nido.

L’appuntamento è il secondo incontro di un percorso di formazione e di confronto su tematiche cruciali per la città. Nel primo ci siamo occupati di ambiente e comunità energetiche.

In allegato la locandina, disponibile anche sui profili Facebook e Instagram del Circolo. Inoltre saremo in via Vittorio Veneto sabato mattina con uno stand informativo per invitare la cittadinanza a partecipare all’iniziativa.

Saremmo felici se la vostra testata ne volesse dare notizia in anticipo, e onorati se interveniste per un servizio, grazie.

Cordiali Saluti,

Pina Di Donna

Coordinatore del circolo locale di “PER la Persone e la Comunità” – Torre del Greco