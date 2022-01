Lo abbiamo ribadito dal primo momento, questa carovana del sindaco Palomba non fa bene alla città – dichiara il deputato del M5S Luigi Gallo in merito al no del m5s al patto di fine mandato.

Abbiamo proposto già un anno fa alla carovana di chiudere i battenti ma il sindaco nonostante i nostri consigli è voluto andare avanti e continuare a condurre al declino la nostra città. È chiaro che oggi solo un nuovo governo che porti legalità, freschezza generazionale ma anche nuovi orizzonti e affezione ai beni comuni, può cambiare le sorti di declino del nostro paese. Ancora una volta l’unica azione positiva che il sindaco può fare per la città è chiudere definitivamente questa esperienza e portarci al voto. Il m5s è pronto per essere il soggetto aggregatore delle forze politiche progressiste per la città.