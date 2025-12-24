Torre del Greco – Buoni spesa per i nuclei familiari di Torre del Greco che presentano condizioni di vulnerabilità socio-economica: è quanto prevede un apposito avviso pubblico predisposto dal settore politiche sociali su indicazioni dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, grazie all’emendamento proposto nell’assise cittadina dal consigliere Michele Langella e approvato dall’intero consiglio comunale e al successivo lavoro portato avanti all’unisono dall’assessore Mariateresa Sorrentino e dai consiglieri Michele Langella, Mirko Gallo e Pina Di Donna.

Si tratta di un aiuto una tantum che, come si legge nel documento firmato dal dirigente Gaetano Camarda, potrà interessare un massimo di 400 beneficiari “che si trovino in condizioni di vulnerabilità socio-economica” e che “non siano percettori di assegno di inclusione, supporto







formazione-lavoro nonché essere stati beneficiari della carta ‘Dedicata a te’ per l’anno 2025”.

Necessaria la residenza a Torre del Greco da almeno due anni continuativi e, per i cittadini stranieri, il possesso del permesso di soggiorno o la carta di soggiorno. E ancora: Isee ordinario 2025 non superiore a 10.140 euro, con specifiche restrizioni in relazione al patrimonio immobiliare e al possesso di auto e motoveicoli.

Le istanze possono essere presentate da “un solo componente del nucleo familiare o persona singola; solo ed esclusivamente via pec all’indirizzo protocollo.torredelgreco@asmepec.it indicando nell’oggetto ‘Istanza per misure a sostegno della povertà-buoni spesa’ pena l’esclusione”.

La domanda va redatta sull’apposito modello scaricabile dal sito istituzionale. Dovranno essere allegati copia fronte retro del documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente; certificazione Isee ordinario 2025 del nucleo familiare o della persona singola ; eventuale decreto Inps o omologa del tribunale che attesti condizioni di disabilità. “La documentazione completa – viene evidenziato – dovrà essere allegata e inviata in formato pdf, pena esclusione dell’istanza, entro e non oltre le ore 12 del 7 gennaio 2026”.

Successivamente verrà formata una graduatoria che comprenderà tutti gli aventi diritto, con punteggi che terranno conto del valore dell’Isee, del numero di componenti della famiglia e anche di alcuni criteri aggiuntivi relativi ai soggetti che compongono il nucleo richiedente. “L’importo dei buoni spesa erogato per le 400 persone e/o nuclei familiari che risulteranno beneficiarie – è scritto ancora nell’avviso pubblico – sarà pari a 240 euro. Il totale dell’importo erogato verrà accreditato direttamente sulla tessera sanitaria dei beneficiari e sarà utilizzabile entro trenta giorni dall’accredito, presso gli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa. L’elenco degli esercizi commerciali verrà trasmesso tramite comunicazione formale sulla pec utilizzata per la presentazione dell’istanza”.

I beni acquistabili sono quelli che rientrano tra quelli di prima necessità (generi alimentari; prodotti per l’igiene personale e per la casa; per la prima infanzia). Il Comune annuncia che, in sede di istruttoria, effettuerà i dovuti accertamenti e controlli. Altre specifiche sono presenti nel bando pubblicato nella sezione albo pretorio del sito dell’ente (www.comune.torredelgreco.na.it).