Torre del Greco – Dal prossimo 15 maggio il Comune di Torre del Greco avrà tredici nuovi assistenti sociali nel proprio organico. Si tratta dei freschi lavoratori che questa mattina, lunedì 5 maggio, hanno firmato nella sede dell’ambito 31, all’interno degli ex molini meridionali Marzoli, il contratto che li legherà all’ente per i prossimi due anni, attraverso gli investimenti previsti dal cosiddetto “fondo povertà”, che permetterà all’ente di avere in organico i neoassunti senza in pratica fare leva sulle risorse di bilancio.

Un importante risultato, quello raggiunto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, grazie anche all’impegno portato avanti dall’assessore al ramo Mariateresa Sorrentino, che mette fine ad oltre due anni e mezzo di vuoto venutosi a creare dopo che i precedenti dipendenti in forza all’ufficio furono costretti ad andare via per la scadenza del loro rapporto occupazione. Da allora, era il novembre del 2022, il Comune ha dovuto affrontare una serie di difficoltà nel campo delle politiche sociali, difficoltà dettate in particolare proprio dalla carenza di personale. Questo nonostante i Leps (livelli essenziali delle prestazioni sociali), sanciti anche dall’articolo 117 della Costituzione, impongano le presenza in organico nei singoli Comuni di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti. Una media che Torre del Greco si appresta nuovamente a raggiungere grazie anche alle nuove assunzioni formalizzate nell’ufficio di via Calastro alla presenza del funzionario di elevata qualificazione dell’ambito 31 e delegata con funzioni dirigenziali Roberta Testa, supportata dal funzionario di elevata qualificazione dei servizi sociali Giovanni Cortese. Tra le curiosità, va segnalato che undici dei nuovi tredici assunti sono donne.







A parlare per l’amministrazione comunale è l’assessore alle politiche sociali, Mariateresa Sorrentino: “Esprimo soddisfazione – afferma – per la conclusione delle procedure che hanno visto l’ufficio e la dirigenza impegnati nell’assunzione di nuovi assistenti sociali che finalmente potranno rafforzare il settore politiche sociali. Riportare gli assistenti sociali ad un numero più congruo per le esigenze della città e per quanto previsto dalla legge era uno degli obiettivi politici che ci eravamo prefissati sin da subito e siamo felici di vederlo adesso realizzato”.