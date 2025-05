Con l’obiettivo di offrire giornate di primavera da vivere come una grande comunità, e dopo il successo della scorsa domenica 4 maggio, anche domenica 11 maggio si terrà in città di San Giorgio a Cremano “Domenica in Festa”.

Via De Lauzieres sarà un vivace salotto a cielo aperto con musica, artisti di strada, dj set e negozi aperti.

“Sarà un’occasione – spiega il sindaco sangiorgese Giorgio Zinno – per vivere la città in modo diverso, come già avvenuto in precedenti occasioni come il Carnevale ad esempio, riscoprendo il piacere di passeggiare insieme, di incontrarsi e di far divertire grandi e piccoli.







“Domenica in Festa” è un’iniziativa pensata per rafforzare il legame tra cittadini e territorio, per dare slancio alle attività produttive locali e per riaffermare l’importanza della condivisione degli spazi pubblici.

Appuntamento, quindi, domenica 11 maggio dalle 10.00 alle 13.00 – conclude il primo cittadino – in via De Lauzieres”.