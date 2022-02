Potrebbe essere sempre più vicino il ritorno in politica dell’ex sindaco e parlamentare Ciro Borriello.

Infatti, a chi chiede un suo ritorno – e sono tanti sui social – il medico chirurgo non nega mai la possibilità, né stronca gli entusiasmi dei suoi probabili elettori. Solitamente, ad ogni post che Borriello pubblica sui social, piovono le richieste a favore del suo rientro nel palazzo di Città.

Un rientro da sindaco, ovviamente.

Nella giornata di ieri, ed è solo l’ultimo di una lunga serie alle spalle, a chi gli ha chiesto tra i commenti sul social network Facebook di ritornare – lasciando intendere alla guida della cittadina di Torre del Greco – Borriello ha risposto: “Mi sa che non mi posso rifiutare….”.

Alle menti pensanti non sfuggirà di certo che ogni riferimento, naturalmente, non è casuale.

A distanza di tempo, lontano dalle stanze dei bottoni e del potere è ancora alto, se non altissimo, il seguito dell’ex sindaco tra gli elettori corallini.

Probabilmente perché la gestione dell’attuale primo cittadino, il mobiliere Giovanni Palomba, non è stata e non è condivisa in pieno: la crisi e la gestione dei rifiuti sempre all’ordine del giorno, come altri argomenti di varia natura, di fatto, hanno “allontanato” i cittadini dalla politica locale portandoli sul nostalgico ricordo dei tempi addietro.

Ai posteri l’ardua sentenza… solo il tempo, neanche troppo da attendere, darà le risposte alla cittadinanza. Il popolo torrese si prepara, in anticipo, alla prossima tornata elettorale. E non sono solo i cittadini a prepararsi alle urne, anche i politici sono già al lavoro.