Napoli – Taglialatela (Campo Sud): “terzo esposto alla procura sugli ospedali Covid.

Procedure di gara illegittime e spese per ulteriori 4milioni di euro senza gara”

“Questa mattina mi sono recato alla Procura della Repubblica di Napoli per presentare un terzo esposto per evidenziare alle Autorità di giustizia una nutrita serie di ulteriori irregolarità perpetuate dalla SoReSa in ordine alle gare per la realizzazione di 120 unità mobili di terapia intensiva.

-Costi di realizzazione lievitati di € 3.937.436 dovuti all’acquisto di attrezzature e mobilio genericamente citati.

-Affidamento di tali spese senza alcuna procedura di gara.

-Tempi tecnici non congruenti con il rispetto della legge.

-Indeterminatezza del numero di posti letto per le singole unità modulari.

Sono queste le principali osservazioni contenute nell’esposto/denunzia che dimostrano come tutta la procedura di gara sia un unicum di atti contrari alla legge”.

È quanto dichiara in una nota l’on. Marcello Taglialatela, Presidente della associazione Campo Sud ed esponente della destra sociale partenopea.