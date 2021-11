Portici – L’Amministrazione Comunale, d’intesa con la società di gestione dei servizi di sosta, ha deciso di mantenere

inalterate le tariffe e le fasce orarie della sosta per tutto il mese di dicembre. Quindi i Cittadini sono esonerati dal

pagamento del tagliando per la sosta nei giorni festivi e nella fascia oraria 13/16, restando in vigore per tutto il

periodo le medesime condizioni attualmente in essere.