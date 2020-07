Roma – Sindacato USIP Nazionale: “SI a Forze di Polizia empatiche e comprensive, No a ruolo di vittime sacrificali”

“L’emergenza epidemiologica che ha colpito il mondo intero ha causato una grave crisi economica con danni quasi catastrofici per il tessuto economico del Paese; in questo contesto il Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, ha recentemente rivolto un appello alle Forze dell’Ordine affinchè siano empatiche nei confronti di chi in autunno scenderà in piazza per manifestare la propria disperazione. L’Unione Sindacale Italiana Poliziotti non può che concordare rispetto alle dichiarazioni del Capo della Polizia” afferma in una nota il Segretario Generale dell’U.S.I.P. Vittorio Costantini.

“Sarà necessario assumere un forte atteggiamento di solidarietà nei confronti di chi non sa come andare avanti colpito dalla crisi. La nostra Organizzazione Sindacale, fondata sui valori della Confederalità, ha nel proprio DNA i valori della solidarietà umana e della empatia nei confronti del più debole. Le dichiarazioni espresse dal Prefetto Gabrielli rientrano appieno nelle nostre convinzioni più profonde”.

“Invero – continua Costantini – però, quel che ci preoccupa è il comportamento delle Istituzioni politiche.

Se qualcuno pensa che la mal gestione politica, rispetto alla crisi economica in corso, debba essere riversata sulle spalle delle Forze dell’Ordine, ha fatto male i suoi conti. Sarà bene che la politica si assuma la responsabilità del disagio sociale incombente e nel trovare le giuste soluzioni, guai a pensare che le Forze dell’Ordine possano essere destinate al ruolo di vittime sacrificali, a capro espiatorio dell’eventuale inefficienza altrui”.

Ha concluso il segretario nazionale Costantini.