Dopo la firma del protocollo tra Comune ed ente parco nazionale del Vesuvio, avvenuta nel corso dell’ultima edizione della Borsa Mediterranea del Turismo, prende sempre più forma il nuovo sentiero che da Torre del Greco porterà fino al cratere del vulcano più famoso al mondo. Nei giorni scorsi, infatti, la giunta guidata dal sindaco Luigi Mennella ha approvato una delibera, proposta dagli assessori Laura Vitiello e Francesco Leone, con la quale, oltre a prendere atto dell’intesa siglata in marzo alla Mostra d’Oltremare di Napoli, l’amministrazione dà seguito ai successivi incontri svoltisi presso la sede del parco ad Ottaviano, durante i quali sono stati definiti “gli aspetti progettuali e tecnico-economici per la realizzazione della sentieristica di accesso al cratere con partenza da contrada Monticelli”.

Nella delibera viene inoltre ricordato che “le aree oggetto di intervento sono di proprietà privata e saranno date in concessione d’uso gratuito all’ente mediante atto da sottoscrivere tra le parti” e che “le spese tecniche saranno a carico dell’ente, mentre quelle di esecuzione dell’opera saranno finanziate dal parco nazionale del Vesuvio, con le modalità stabilite nel protocollo d’intesa”.

Le linee guida alla base della realizzazione del nuovo sentiero vengono delineate proprio nel documento di indirizzo alla progettazione, firmato dalla dirigente Maria Gabriella Camera, nel quale viene spiegato che “l’amministrazione intende puntare sullo sviluppo turistico del territorio e sulla promozione delle eccellenze locali, proponendo un sistema di offerta turistica che si sviluppa in diversi ambiti: arte e storia, cultura, natura, sport e divertimento, sapori e tradizioni, mercati, itinerari. Le proposte di fruizione legate allo sport e alla natura, nonché gli itinerari cicloturistici, si collocano quindi tra le principali attrazioni del territorio”.







Ecco invece la descrizione dell’intervento: “Il sentiero ha inizio a via Monticelli e attraversa il parco per circa 4,7 km, per terminare alla via Matrone. Il percorso interessa aree di proprietà privata che tuttavia potranno essere prese in concessione gratuita. A tal proposito l’associazione fondiaria Oasi Vesuvio, cui fanno parte i proprietari, si è resa disponibile a fare da tramite con loro. Il progetto deve prevedere la sistemazione del percorso con delimitazione con recinzione in pali di legno, battuto di tufo e consolidamento terreno con interventi di ingegneria naturalistica e arredo e cartellonistica. Lungo il percorso saranno creati spazi di sosta con panchine e cartellonistica. Si intende creare un percorso salute intervallato da aree di sosta con attrezzi e tabelle indicative”.

Viene fatta anche una stima dei costi: “Attesi gli interventi a farsi si è proceduto con una stima parametrica. Calcolando la lunghezza del sentiero e la tipologia degli interventi, si prevede un costo dei lavori pari a 950.000 euro e un importo complessivo di realizzazione pari a 1.200.000 euro. Tale importo è da verificare nell’ambito delle successive fasi di progettazione”.