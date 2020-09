San Giorgio a Cremano – Zinno riconfermato sindaco, ecco le sue parole:

Grazie ai tantissimi concittadini che mi hanno confermato la fiducia e grazie ai tantissimi altri che si sono aggiunti in questa tornata elettorale. Più tardi, a freddo, ragioneremo sulla portata di questo successo.

Per ora voglio solo ringraziare le tante persone che hanno creduto in un progetto politico premiato dagli obiettivi raggiunti.

Grazie alla coalizione e ai tanti amici che hanno lavorato per questo risultato. Grazie alla mia famiglia che mi ha supportato, e in particolare al mio compagno che mi ha seguito in questa avventura. Abbiamo avanti a noi 5 anni, rendiamoli bellissimi per la nostra comunità. Facciamolo insieme.