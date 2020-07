San Giorgio a Cremano – Zinno: “dal 27 luglio riapriranno al pubblico gli uffici dei Servizi Demografici, Stato civile ed elettorale”.

Di seguito, il post completo del sindaco Giorgio Zinno.

Cari concittadini, dal 27 luglio riapriranno al pubblico gli uffici dei Servizi Demografici, Stato civile ed elettorale, che nel periodo dell’emergenza siamo stati costretti a chiudere, lasciando però l’opportunità di usufruire comunque dei servizi su prenotazione in casi urgenti.

Ora, nell’ambito del progressivo rientro verso la normalità, e sempre nel rispetto dei principi delle norme sanitarie vigenti per il contenimento della diffusione del contagio dal virus, abbiamo riaperto al pubblico secondo i seguenti giorni e orari:

– CERTIFICAZIONE ANAGRAFICHE – Mercoledì e Venerdì dalle 8:30 alle 12:30

– ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (AIRE) – Martedì e Giovedì dalle 14:00 alle 16:00

– IMMIGRAZIONE – Lunedì, Martedì e Giovedì, dalle 8.30 alle 12.30

– UFFICIO ELETTORALE – Mercoledì e Venerdì dalle ore 09:00 alle 13:00

– MATRIMONI, SEPARAZIONI E CITTADINANZA su appuntamento, telefonando ai numeri: 0815654271 e/o 0815654272

– CARTE D’IDENTITA’ – su prenotazione da fissare utilizzando il sito agenda CIE per le due postazioni in via Galdieri, mentre è attiva anche la terza postazione presso il municipio, in piazza Carlo di Borbone, dove è possibile prenotare direttamente allo sportello, il Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00.

– DICHIARAZIONI DI NASCITA E DI MORTE : resta invece quanto già vigente, ovvero possono essere effettuate tutti i giorni recandosi presso gli uffici della stato civile e ritenendo sempre preferibile utilizzare per ogni richiesta di certificazione, variazione e/o aggiornamento anagrafico i seguenti recapiti:

protocollo.generale@cremano.telecompost.it

elettorale@e-cremano.it

Tutti gli sportelli sono dotati di pannelli protettivi di plexiglass e igienizzante all’ingresso.

Gli accessi saranno comunque contingentati per evitare assembramenti e resta valido l’obbligo di applicare tutte le norme atte a contenere il contagio, tra cui indossare la mascherina e tenere la distanza di sicurezza di almeno un metro.

Per qualsiasi altra notizia o necessità di accedere agli uffici per motivi lavorativi in orari o giorni diversi da quelli previsti potete inoltrare la vostra richiesta alla mail raffaele.peluso@e-cremano.it